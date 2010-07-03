Посвященный донорству крови поезд запустили в столичном метро

Фото: Агентство "Москва"

Тематический поезд "Спасибо, донор!", посвященный донорству крови, запустили на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена, сообщает Агентство "Москва".

Торжественная церемония запуска прошла в электродепо "Планерное".

По словам заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Елены Хавкиной, мероприятие посвящено Всемирному дню донора.

"На сегодняшний день никакого заменителя донорской крови нет. Это самый дорогой и важный продукт для спасения жизни людей. И в Москве на сегодняшний день благодаря активности наших граждан полностью закрыты все потребности в донорской крови", – сказала Хавкина.

Поезд будет курсировать до конца года. В вагонах пассажиры смогут узнать интересные факты и полезную информацию о донорстве.

Ранее столичный Депздрав пригласил горожан сдать кровь в рамках приуроченной ко Всемирному дню донора акции. В департаменте отметили, что с каждым днем в Москве увеличивается число доноров, а сама процедура становится неотъемлемым атрибутом здорового образа жизни.

Главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова подчеркнула, что регулярная сдача крови в пять раз снижает риск инфаркта и инсульта, а также улучшает обмен веществ.

