Жителей Москвы пригласили сдать кровь в рамках акции ко Всемирному дню донора

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Жителям Москвы предложили сдать кровь в рамках приуроченной ко Всемирному дню донора акции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Как сообщили в Депздраве, с каждым днем в Москве увеличивается число доноров, а сама процедура становится неотъемлемым атрибутом здорового образа жизни.

Главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова подчеркнула, что регулярная сдача крови в пять раз снижает риск инфаркта и инсульта, а также улучшает обмен веществ.

Полный список медучреждений, в которых можно сдать кровь, размещен на сайте столичного департамента здравоохранения. Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня.

3 июня в парках столицы открылись первые восемь павильонов для медицинских обследований "Здоровая Москва". Они оборудованы процедурными кабинетами УЗИ и доврачебного осмотра, и другими.

Летом такие павильоны будут работать более чем в 40 парках города.