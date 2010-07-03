Парад поездов в метро увидели почти полмиллиона пассажиров

Свыше 450 тысяч пассажиров увидели парад поездов в метро, прошедший 18 мая на Кольцевой линии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
В метро напомнили, что возможность увидеть парад составов разных времен появилась у горожан в пятый раз. Начало парада впервые пришлось на более поздние утренние часы.
"Торжественное открытие традиционного парада поездов прошло на станции "Комсомольская" Кольцевой линии. Всего с утра и до 20:00 парад, посвященный 84-му Дню рождения московского метро, увидели более 450 тысяч пассажиров", – добавили в пресс-службе.
Гостей мероприятия встречал Академический хор Московского метрополитена и реконструкторы в форме сотрудников метро разных лет. А открыл парад именной ретропоезд "Сокольники". В нем воссоздали интерьер самых первых вагонов подземки.
Помимо этого, участниками парада стали поезда Еж3, 81-717/714 ("Номерной"), 81-720/721 ("Яуза"), 81-740/741 ("Русич"), 81-760/761 "Ока".
Также пассажиры увидели поезд-галерею "Акварель" и поезда нового поколения 765 серии – "Москва". Все поезда ходили на Кольцевой линии до 20:00. Затем составы вернулись на свои рабочие линии.
15 мая Московскому метрополитену исполнилось 84 года. В честь этого события в подземке установили специальную стену, где можно было от руки написать поздравление. А стойки "Живое общение" украсили воздушными шарами и цифрами "84".
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