Собянин поздравил столичный метрополитен с 84-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил столичный метрополитен с днем рождения, который подземка отмечает 15 мая.
"Метро Москвы – это 84 года безостановочной работы, 8,5 миллиона пассажиров в день, 261 станция в пешей доступности для 88% горожан, 57 тысяч сотрудников, новые комфортные поезда, современные сервисы, яркие культпроекты", – написал мэр в своем Twitter.
По его словам, метро – это не просто транспорт, а символ Москвы.
Метрополитен отмечает 84 года со дня открытия. В аванзале станции "Курская" установили специальную стену, где можно от руки написать поздравление. Стойки "Живое общение" на Кольцевой линии украсили воздушными шарами и цифрами "84".
На стойках в течение дня можно получить памятную открытку, а также купить одежду и сувениры со скидками до 84 процентов. Распродажа товаров также будет проходить в фирменных магазинах подземки на станциях "Трубная" и "Маяковская".
Профессиональные экскурсоводы расскажут пассажирам об истории создания и строительства станций, декоре и художественном убранстве метро, его легендах и символах.
18 мая состоится парад поездов, начало назначено на 9:45. Участвовать в мероприятии будут Еж-3, 81-717/714 "Номерной", 81-740/741 "Русич", 81-760/761 "Ока", 81-765/766/767 "Москва", ретропоезд "Сокольники" и другие.
К памятной дате подземка выпустила тематические билеты "Единый" на одну и две поездки и праздничные "Тройки". Они выполнены в традиционных красных тонах с надписью "84 года Московскому метрополитену". Тираж праздничных карт – 10 тысяч экземпляров, билетов "Единый" – 400 тысяч.
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