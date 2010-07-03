Собянин поздравил столичный метрополитен с 84-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил столичный метрополитен с днем рождения, который подземка отмечает 15 мая.

"Метро Москвы – это 84 года безостановочной работы, 8,5 миллиона пассажиров в день, 261 станция в пешей доступности для 88% горожан, 57 тысяч сотрудников, новые комфортные поезда, современные сервисы, яркие культпроекты", – написал мэр в своем Twitter.

По его словам, метро – это не просто транспорт, а символ Москвы.

Метрополитен отмечает 84 года со дня открытия. В аванзале станции "Курская" установили специальную стену, где можно от руки написать поздравление. Стойки "Живое общение" на Кольцевой линии украсили воздушными шарами и цифрами "84".

На стойках в течение дня можно получить памятную открытку, а также купить одежду и сувениры со скидками до 84 процентов. Распродажа товаров также будет проходить в фирменных магазинах подземки на станциях "Трубная" и "Маяковская".

Профессиональные экскурсоводы расскажут пассажирам об истории создания и строительства станций, декоре и художественном убранстве метро, его легендах и символах.

18 мая состоится парад поездов, начало назначено на 9:45. Участвовать в мероприятии будут Еж-3, 81-717/714 "Номерной", 81-740/741 "Русич", 81-760/761 "Ока", 81-765/766/767 "Москва", ретропоезд "Сокольники" и другие.

К памятной дате подземка выпустила тематические билеты "Единый" на одну и две поездки и праздничные "Тройки". Они выполнены в традиционных красных тонах с надписью "84 года Московскому метрополитену". Тираж праздничных карт – 10 тысяч экземпляров, билетов "Единый" – 400 тысяч.