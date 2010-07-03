Опасных предметов в метро стало меньше

С января по март в столичном метро нашли на четверть меньше опасных предметов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
В первые месяцы 2019 года у пассажиров выявили 78 тысяч опасных предметов. Сокращение их числа связывают с усилением мер безопасности.
В пресс-службе пояснили, что досмотры ежедневно проводят во всех вестибюлях. Горожан попросили отнестись к этому с пониманием.
"Проверка занимает очень короткое время, однако помогает всесторонне защитить пассажиров метро", – заключили в ведомстве.
В середине апреля людей из якутского аэропорта эвакуировали из-за бесхозной сумки. Полицейские изучили подозрительный предмет и выяснили, что он не представляет угрозы.
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