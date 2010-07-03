Аэропорт Якутска эвакуировали из-за бесхозной сумки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажиры аэропорта Якутска были эвакуированы из-за обнаружения бесхозной сумки, передает РИА Новости.

Сообщается, что подозрительный предмет в здании аэропорта был замечен в четверг утром. Спецслужбы обследовали аэровокзальный комплекс, и ничего опасного не обнаружили.

В пресс-службе аэропорта "Якутск" подчеркнули, что безопасность пассажиров имеет первостепенное значение.

В случае малейшего подозрения на нештатную ситуацию в компании принимаются меры по обеспечению безопасности.

В настоящий момент режим эвакуации снят.