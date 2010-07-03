Обнаруженные после пожара в гараже гранаты и оружие оказались сувенирами

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Похожие на гранаты и оружие предметы, найденные после пожара в гараже на западе столицы, оказались сувенирной продукцией, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, обнаруженные предметы не представляют общественной опасности.

Ранее сообщалось, что после ликвидации пожара в одном из гаражей, расположенных на Мичуринском проспекте, обнаружили гранаты и оружие.

Возгорание произошло в гаражно-строительном кооперативе "Сирена". Там загорелись шесть автомобильных боксов. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.