Гранаты и оружие обнаружили после пожара в одном из гаражей на западе Москвы

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Гранаты и оружие обнаружили после ликвидации пожара в одном из гаражей на Мичуринском проспекте, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло в гаражно-строительном кооперативе "Сирена". Там загорелись шесть автомобильных боксов. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре в гаражах на улице Маршала Рыбалко. Там медицинскую помощь пришлось оказывать двум пострадавшим.