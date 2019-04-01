Возросло число пострадавших при пожаре в гаражах в Щукине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Число пострадавших при пожаре в гаражах на северо-западе столицы возросло до двух человек, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло по адресу: улица Маршала Рыбалко, владение 2. Его площадь достигла 120 квадратных метров. Повреждены три автомобиля.

Как передает ГУ МЧС РФ по городу в микроблоге в Twitter, там горели восемь гаражных боксов. Пожар ликвидирован.

Ранее поступала информация об одном пострадавшем, а площадь пожара изначально составляла 100 квадратных метров. Пострадавшего передали медикам для осмотра.