Человек пострадал при пожаре в гаражах в районе Щукино

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в гаражах, расположенных в столичном районе Щукино. Пострадал один человек, его передали для осмотра медикам, сообщает Агентство "Москва".

Загорелись четыре металлических гаража на улице Маршала Рыбалко, владение 2. Приблизительная площадь пожара составила 100 квадратных метров. В настоящий момент спасатели ликвидируют возгорание.