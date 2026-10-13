Пограничники в Азербайджане пресекли контрабанду 125 кг наркотиков из Ирана

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В Азербайджане пограничники за два дня предотвратили попытку контрабанды почти 125 килограммов запрещенных веществ из Ирана. Об этом сообщили в пресс-центре погранслужбы страны.

Инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе". Сотрудники пограничных войск изъяли из незаконного оборота 124 килограмма 965 граммов наркотиков.

Как уточнили в ведомстве, 11 октября было обнаружено и изъято 75 килограммов 515 граммов, а 12 октября – еще 49 килограммов 450 граммов веществ.

Ранее полицейские перехватили крупную партию кокаина весом 930 килограммов на юге Франции. Операцию провели в районе коммуны Монболо. Правоохранители преследовали колонну из трех автомобилей, которые ехали со стороны Испании. Одна из машин преступников врезалась в транспортное средство жандармов.

