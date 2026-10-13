13 октября, 15:04Общество
Вассерман признался, что жалеет об обете целомудрия
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Депутат Госдумы и телеведущий Анатолий Вассерман считает ошибкой принятое в молодости решение отказаться от романтических отношений и сожалеет об этом выборе, сообщает издание "Абзац".
По словам Вассермана, отсутствие личного опыта помешало ему лучше разобраться в тонкостях человеческих взаимоотношений. Он заявил, что это создавало сложности даже в профессиональной сфере, в частности при политическом консультировании, где важно понимать мотивы и поведение людей.
"Жалею постоянно, но, к сожалению, я слишком упрям и поэтому не поменял свое решение. Но решение, несомненно, глупое, и сложностей из-за этого было много", – отметил парламентарий.
Вассерман также посоветовал молодым людям не следовать его примеру. По его мнению, обет целомудрия не приносит практической пользы и не помогает решать жизненные проблемы.
Ранее блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала о неожиданном разговоре с Вассерманом во время съемок программы. По ее словам, парламентарий, который вел передачу, внезапно заговорил с ней о сексе и дал совет интимного характера. Айза призналась, что была шокирована услышанным, как и присутствовавшие при разговоре звукорежиссеры.
Об этом эпизоде блогер вспомнила после выхода интервью Вассермана журналистке Ксении Собчак, в котором он показал комнату с плакатами обнаженных девушек и коллекцией кассет с порнографией.