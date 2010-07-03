Железный трон из "Игры престолов" установили в метро

Пассажиры столичного метро могут почувствовать себя правителями Семи королевств и сделать снимок на Железном троне из "Игры престолов", сообщает пресс-служба подземки.
Трон появился на станции "Деловой центр". Рядом с ними прогуливались аниматоры в образах главных героев фэнтези-саги – Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер.
Как уточнили в метро, флешмоб устроили в преддверии выхода пятой серии восьмого сезона сериала.
"Актеры на протяжении нескольких часов фотографировались с пассажирами метро. Также можно было сделать снимок и на Железном троне", – сказано в сообщении.
А участники проекта "Музыка в метро" исполнили саундтрек к "Игре Престолов", написанный композитором Рамином Джавади.
Сериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года. В нем одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий.
Ранее актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт, призналась, что родители запрещают ей смотреть "Игру престолов". Девушка хочет наверстать упущенное, когда ей исполнится 18 лет.
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