Актер из "Игры престолов" намекнул на появление нового дракона

Фото: ТАСС/Zuma/HBO

Один из ведущих актеров восьмого сезона "Игры престолов" Йохан Филип Асбек намекнул фанатам на появление нового дракона в следующей серии. Об этом он написал в своем Instagram.

Исполнитель роли Эурона Грейджоя опубликовал фотографию со съемок вышедшего 6 мая эпизода.

"Не могу дождаться пятой серии... там будет свет! И смерть... И стаканчики с кофе... [печенья] Орео? вы можете увидеть дракона... или двух... или ни одного", – подписал он публикацию.

Два из трех фигурировавших в сериале драконов погибли, поэтому слова о двух летающих монсрах пользователи Сети посчитали намеком на появление еще одного.

Поклонники американского сериала "Игра престолов" заметили в четвертой серии финального сезона картонный стаканчик из Starbucks. Продюсеры уже признали свою ошибку и принесли извинения за ляп.

Кадр, где стаканчик с логотипом оказался на столе перед Дейнерис, опубликовали в Twitter. Пользователи иронично предположили, что Мать драконов утомилась во время битвы за Винтерфелл и решила восполнить силы кофе.

Четвертая серия "Последние из Старков" заключительного сезона вышла в "Амедиатеке" 6 мая.



Выходит финальный сезон сериала "Игра престолов"

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