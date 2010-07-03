Звезда "Игры престолов" перенесла инсульт в 24 года

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала, что во время съемок перенесла инсульт.

Это случилось в 2011 году. В то время 24-летняя Кларк снималась во втором сезоне телеэпопеи. По словам актрисы, она собиралась в спортзал на тренировку, когда в раздевалке у нее вдруг закружилась и сильно заболела голова. Девушка едва не потеряла сознание.

"Стреляющая, колющая, стискивающая боль усиливалась. На каком-то уровне я понимала, что происходящее связано с повреждением мозга", – вспоминает этот эпизод Кларк в интервью изданию The New Yorker.

Врачи диагностировали у актрисы тяжелую форму инсульта – субарахноидальное кровоизлияние, которое заканчивается смертью более чем для трети пациентов.

После этого Кларк перенесла две операции на мозге, продолжая сниматься в "Игре престолов". Как отметила девушка, ей все-таки удалось восстановиться после болезни.

В начале марта в Сети появился первый трейлер финального сезона "Игры престолов", который выйдет 14 апреля. Ранее Эмилия Кларк заверила, что заключительные эпизоды будут самыми интригующими и "шокируют" зрителей. Она также призналась, что в прошлом пыталась украсть реквизит со съемок телесаги.