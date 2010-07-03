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21:44

Вышел трейлер финального сезона "Игры престолов"

культура кино

21:44

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Снимок с видео: YouTube/GameofThrones

В Сети появился первый трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", который выйдет 14 апреля. На видео изображены оставшиеся в живых герои, готовящиеся противостоять друг другу.

"Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют", – говорится в трейлере.


Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен, рассказала, что заключительные эпизоды будут самыми интригующими и "шокируют" зрителей.

25 февраля в свет вышел новый тизер финального сезона. В трейлере есть кадры, как Арья Старк (ее сыграла Мэйси Уильямс) смотрит на полет дракона.

Летом прошлого года HBO заявил о желании снять приквел "Игры престолов". Новый сериал рассказывает о событиях, происходивших за несколько тысяч лет до основного сюжета сериала.

Сериал снимается по романам Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени" с 2011 года. За это время он удостоился 38 премий "Эмми".

культура кино

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