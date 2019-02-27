"Мать драконов" признавалась в краже реквизита "Игры престолов"

Фото: кадр из телесериала "Игра престолов", создатель Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс
Известная британская актриса Эмилия Кларк рассказала, что в прошлом пыталась украсть реквизит со съемок "Игры престолов", сообщает "Дни.ру".
Исполнительница роли Матери драконов подчеркнула, что считает себя порядочным человеком, тем не менее однажды она попыталась забрать себе со съемочной площадки металлическую конструкцию, но у нее не вышло.
"Я прятала вещи под парик или клала их в сумку. Как оказалось, с троном не все так просто. Я толкала его, пыталась засунуть в машину. Но он не поместился, и что тут поделаешь?" – рассказала Кларк.
Также она пообещала, что финальный сезон "Игры престолов", который выйдет на широкие экраны 14 апреля, шокирует зрителей своей грандиозностью. По ее словам, потребовалось много времени, чтобы его снять, и скоро телезрителям станет ясно почему.
Североамериканская телевизионная сеть HBO выпустила видео с анонсами премьер 2019 года. В ролике показаны фрагменты из последнего сезона "Игры престолов". В трейлере есть кадры, как Арья Старк (ее сыграла Мэйси Уильямс) смотрит на полет дракона. Также есть кадры с Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и Джоном Сноу (Кит Харингтон).
Премьера финала "Игры престолов" запланирована на 15 апреля. Первые две серии сезона будут идти по часу. Остальные четыре – по 80 минут. Сериал решили продлить еще на один эпизод, в котором появятся умершие персонажи. На съемочной площадке были замечены актеры, чьи персонажи умерли еще в первом сезоне – Шон Бин и Джейсон Момоа. Эпизод с ними покажут после завершения сериала.
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