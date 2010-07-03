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09:40

Стаканчик из Starbucks нашли на пиру в "Игре престолов"

культура

09:40

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Фото: twitter.com/NehalMahran

Поклонники американского сериала "Игра престолов" заметили в четвертой серии финального сезона картонный стаканчик из Starbucks. Продюсеры уже признали свою ошибку и принесли извинения за ляп.

Кадр, где стаканчик с логотипом оказался на столе перед Дейнерис, опубликовали в Twitter. Пользователи иронично предположили, что Мать драконов утомилась во время битвы за Винтерфелл и решила восполнить силы кофе.

В эфире Общественного радио Нью-Йорка исполнительный продюсер телесериала Берни Колфилд принесла извинения фанатам и отметила, что подобные ляпы при съемках являются большой редкостью.

"Нам очень жаль. Вообще-то, знаете ли, именно в Вестеросе впервые появился Starbucks. Это малоизвестный факт", – пошутила Колфилд.

Четвертая серия "Последние из Старков" заключительного сезона вышла в "Амедиатеке" 6 мая.

Выходит финальный сезон сериала "Игра престолов"

Ранее в Санкт-Петербургском государственном университете заявили, что один из главных героев саги Джон Сноу во многом "списан" с Иванушки-дурачка. По мнению специалистов, даже имя героя имеет общую семантику с Иваном. В кельтско-германских языках такой персонаж часто зовется Джоном. Писатель Джордж Мартин, автор "Песни льда и пламени", вдохновлялся сказочными мотивами и фольклором разных культур.

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