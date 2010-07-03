В Азии снимут свою версию "Игры престолов"

В Азии может появиться своя версия "Игры престолов". Об этом заявила глава регионального подразделения HBO Джессика Кэм-Энгл, сообщает портал News.ru.

Кэм-Энгл напомнила, что в Азии есть множество талантливых режиссеров, сценаристов и актеров. По ее словам, в сюжетах о борьбе за власть также нет недостатка, нужно будет всего-навсего "добавить к этому несколько драконов".

При этом глава подразделения HBO в Юго-Восточной Азии не стала обнадеживать поклонников "Игры престолов" на востоке, ведь азиатская версия сериала выйдет на экраны еще не скоро. По прогнозам, в Азии собственная "Игра престолов" появится не ранее, чем через десять лет.

Как пояснила Кэм-Энгл, в настоящее время ключевая задача подразделения НВО в Азии – удовлетворить потребности местной аудитории, то есть зрителей из более 20 стран. "Если мы будем игнорировать их при планировании китайского или японского шоу, которое могло бы завоевать весь мир, то можем потерять местных зрителей", – подчеркнула представитель HBO.

Показ восьмого сезона "Игры престолов", созданной по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", стартовал 14 апреля. В США сразу после премьеры первую серию посмотрели 17,4 миллиона зрителей, что стало рекордом.

А 20 мая на "РЖД-Арене" покажут финальный эпизод "Игры престолов". На стадионе смогут разместиться до 27 тысяч зрителей. Посетить арену можно, зарегистрировавшись на сайте Amediateka.