Финал "Игры престолов" покажут на "РЖД-Арене"

Московские фанаты "Игры престолов" смогут посмотреть финальную серию сериала на стадионе "РЖД-Арена" в Черкизове. Для этого там построят экран высотой с четырехэтажный дом, сообщает телеканал Москва 24.
Серию покажут в день мировой премьеры – 20 мая. Посетить арену можно, зарегистрировавшись на сайте Amediateka. Стадион "РЖД-Арена", на котором проводит домашние матчи столичный "Локомотив", вмещает до 27 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов. Только в США премьеру посмотрели 17,4 миллиона зрителей.
Сериал "Игра престолов" создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. Киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Кроме того, она удостоилась 38 премий "Эмми".
Финал "Игры престолов" покажут на стадионе "РЖД-Арена" 20 мая
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