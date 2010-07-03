Финал "Игры престолов" покажут на "РЖД-Арене"

Фото: imdb.com

Московские фанаты "Игры престолов" смогут посмотреть финальную серию сериала на стадионе "РЖД-Арена" в Черкизове. Для этого там построят экран высотой с четырехэтажный дом, сообщает телеканал Москва 24.

Серию покажут в день мировой премьеры – 20 мая. Посетить арену можно, зарегистрировавшись на сайте Amediateka. Стадион "РЖД-Арена", на котором проводит домашние матчи столичный "Локомотив", вмещает до 27 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов. Только в США премьеру посмотрели 17,4 миллиона зрителей.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. Киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Кроме того, она удостоилась 38 премий "Эмми".