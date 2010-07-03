Поклонников "Игры престолов" защитят от спойлеров‍

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Соцсеть "ВКонтакте" и сервис "Амедиатека" предупредят пользователям о наличии спойлеров в материалах о финальном сезоне "Игры престолов".

"Публикации, в которых могут быть подробности о сюжете сериала, отмечены специальным предупреждением", – цитирует сообщение пресс-службы "ВКонтакте" ТАСС. Как пояснили представители соцсети, в записях с возможными спойлерами основная часть текста будет скрыта . Чтобы прочитать его, пользователям нужно нажать кнопку "Показать полностью".

Кроме того, для поклонников "Игры престолов" появится тематическая маска, которая позволит примерить на себя образ героя сериала.

Показ заключительного сезона "Игры престолов" стартовал 14 апреля. Он состоит из шести эпизодов, каждый из которых, по предварительной информации, будет длиться больше часа.

Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра "Игры престолов". В ведомстве заявили, что ссылки на этот популярный сериал чаще всего заражены вирусами. Под прикрытием ссылок на "Игру престолов" могут скрываться 33 типа угроз и 505 видов вредоносного ПО, уточнили специалисты.