Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра "Игры престолов"

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"/ ТАСС/ Zuma
Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала "Игра престолов" из-за риска вирусного заражения. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
В службе ссылаются на исследования "Лаборатории Касперского", согласно которому, ссылки на "Игру престолов" чаще всего подвержены вирусному заражению. Самыми опасными являются первая и заключительная серии сезона.
"Всего под прикрытием ссылок на "Игру престолов" могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО", – говорится в сообщении.
В трети случаев речь идет о "троянцах", в 28% случаев – о рекламном ПО, в 21% – о загрузчиках.
Ранее телеканал HBO назвал точные даты выхода финального сезона сериала "Игра престолов". Премьера первой серии восьмого сезона состоится 14 апреля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.