Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра "Игры престолов"

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"/ ТАСС/ Zuma

Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала "Игра престолов" из-за риска вирусного заражения. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

В службе ссылаются на исследования "Лаборатории Касперского", согласно которому, ссылки на "Игру престолов" чаще всего подвержены вирусному заражению. Самыми опасными являются первая и заключительная серии сезона.

"Всего под прикрытием ссылок на "Игру престолов" могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО", – говорится в сообщении.

В трети случаев речь идет о "троянцах", в 28% случаев – о рекламном ПО, в 21% – о загрузчиках.

Ранее телеканал HBO назвал точные даты выхода финального сезона сериала "Игра престолов". Премьера первой серии восьмого сезона состоится 14 апреля.