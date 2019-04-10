Дождались: как и где "встретить" последний сезон "Игры престолов"

До выхода первого эпизода последнего и самого дорогого сезона (на него потратили около 100 миллионов долларов) культового сериала "Игра престолов" осталось чуть меньше недели после почти двух лет томительных ожиданий. Рассказываем, как подготовиться к выходу новых эпизодов.



Фото: HBO

Где смотреть первую серию "Игры престолов"?

В кинотеатрах КАРО (с русскими субтитрами)

Если считаете, что премьере такого грандиозного масштаба место только на большом экране, вы по адресу: во всех кинотеатрах сети КАРО 15 апреля покажут первый эпизод заключительного сезона "Игры престолов". Время на выбор: от 20:00 до 1:00. Для тех, кто после просмотра любит смаковать впечатления и слушать чужие отзывы, специальный показ в КАРО "Октябрь" на Новом Арбате: здесь кинокритик Антон Долин оценит серию и, возможно, даст прогнозы на весь восьмой сезон.

15 апреля

600 рублей – 2D

1 200 рублей – black 2D

Все доступные сеансы здесь



Видео: YouTube / HD Trailers

Останьтесь дома и закажите еду из "Игры престолов"

На днях Delivery Club и "Кухня на районе" запустили меню по мотивам "Игры Престолов". В него вошли "Грибочки для полумужа", "Салат с яблоками от королевы", "Рагу от рыбоедов", "Нутовая паста из южной части континента", "Лимонное печенье от пташки", "Коктейль за стеной" и "Свекла, томленная с маслом, из сердца северных земель". Если детально, то, например, "Рагу от рыбоедов" – это треска с перловкой, тушенная в сливках с куркумой и лимоном. Порция блюда стоит 397 рублей.

Как подготовится к выходу нового сезона "Игры престолов"?

Pioner Talks: "Игра престолов" с Романом Волобуевым

Фото: HBO

Специально под выход финального сезона кинокритик и режиссер Роман Волобуев вместе с главным редактором "Кинопоиска" Елизаветой Сургановой и куратором литературной программы "Пионера" Сергеем Сдобновым обсудят, как взаимоотношения главных героев "Игры престолов" влияют на зрителей и помогают им в повседневной жизни. Главные тезисы: секс как оружие или изнасилование в Семи Королевствах; почему выдуманный мир помогает вглядеться в людей, которые нас окружают; фэнтези как альтернативная психотерапия; почему сериал вообще не должны были снимать.

Бонус: здесь можно будет купить книгу "Игра престолов" и психология. Душа темна и полна ужасов" Трэвиса Лэнгли. Последний – психолог и безумный фанат сериала, который собрал целую команду своих коллег, чтобы досконально изучить мотивации, отношения, патологии, извращения и травмы героев саги.

Книжный магазин кинотеатра "Пионер"

Кутузовский проспект, 21

17 апреля в 19:30

Вход бесплатный по регистрации



Лекция "Высокое Средневековье в зеркале массовой культуры: "Игра престолов"

Фото: HBO

Посвящается всем фанатам саги и тем, кто хотя бы краем уха слышал про это фэнтези. Доцент кафедры всемирной литературы МПГУ Арсений Дежуров расскажет о зарождении новой морали, которая "пошла" от сериала. Ведь здесь сталкиваются три модели (по мнению Дежурова): родоплеменная (главное – семья), феодальная (главное – король) и современная (поступай как знаешь). А еще лектор проведет параллель между вымышленным миром Джорджа Мартина и реальным Средневековьем: объяснит, как Босх, Веласкес и Роден повлияли на образность киносериала, расскажет, почему Готланд – это прообраз Железных островов, Аль-Андалуз – Дорна, а Новгород – Хайгардена.

14 апреля в 14:00

Орлоцки центр актерского мастерства

2-й Смоленский переулок, 1/4, 3 подъезд, 4 этаж

700 рублей

Билеты здесь