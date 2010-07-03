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18:13

"Рамси Болтон" из "Игры престолов" приедет в Петербург

культура

18:13

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Фото: кадр из сериала "Игра престолов", создатели Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс

Британский актер Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона в "Игре престолов", приедет в Санкт-Петербург. 18 и 19 мая он выступит на сцене Comic Con, сообщает "Комсомольская правда".

После выступления актер устроит фотосессию с поклонниками и раздаст автографы.

Иван Реон также снялся в сериалах "Отбросы", "Сверхлюди", "Грешники" и "Городские легенды". На его счету роли в фильмах "Грязь" и "Дикий Билл".

Comic Con – фестиваль для поклонников игрового кино, сериалов, компьютерных и настольных игр. Гости приходят на мероприятие в тематических костюмах любимых героев.

Ранее стало известно, что британская актриса Эмилия Кларк, звезда "Игры престолов", перенесла инсульт. Она впервые показала фотографии, сделанные во время восстановления после тяжелой болезни.

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