Актриса Эмилия Кларк показала первое фото после инсульта

Британская актриса Эмилия Кларк, звезда "Игры престолов", перенесла инсульт. Сейчас она впервые показала фотографии, сделанные во время восстановления после тяжелой болезни.

Актриса рассказала, что пережила два кровоизлияния в мозг во время съемок. Большинство пациентов – около двух третей – после такого происшествия умирают.

Кларк рассказала, что ей было сложно сохранять спокойствие, особенно когда болезнь настигла ее второй раз. Во время лечения девушка часто доходила до отчаяния. Иногда актриса даже могла потерять память. О произошедшем Эмилия Кларк решила рассказать спустя много лет. Сейчас Эмилии 32 года, и ей было 24, когда случился инсульт.

"В худшие моменты я хотела отключиться. Я попросила медперсонал позволить мне умереть. Моя работа, все мои мечты о том, какой будет моя жизнь, были сосредоточены на общении. Без этого я была потеряна", – передают ее слова "Дни.ру".

Эмилия Кларк исполнила одну из главных ролей в популярном телесериале "Игра престолов". Девушка играет Дейенерис Таргариен. Финальный сезон сериала стартует уже через несколько дней.