В Австралии появилось кладбище погибших персонажей "Игры престолов"

Фото: www.instagram.com/foxtel

В парке Столетия в Сиднее появилось кладбище погибших персонажей сериала "Игра престолов". Инсталляцию сделал австралийский телеканал Foxtel в преддверии выхода нового сезона. Об этом сообщается в Instagram компании.

Поклонники сериала смогут увидеть на кладбище могилы Маргери Тирелл, Кхала Дрого, Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Мизинца, Ходора и других персонажей, а также семейные склепы – Эддарда и Кейтилин Старк. Всего за семь сезонов сериала в нем погибло больше 100 тысяч человек.



Отмечается, что доступ к кладбищу будет открыт для поклонников сериала до 14 апреля включительно. Уже 15 апреля во всех кинотеатрах сети КАРО покажут первый эпизод заключительного сезона "Игры престолов".

