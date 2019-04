В Австралии появилось кладбище погибших персонажей "Игры престолов"

В парке Столетия в Сиднее появилось кладбище погибших персонажей сериала "Игра престолов". Инсталляцию сделал австралийский телеканал Foxtel в преддверии выхода нового сезона. Об этом сообщается в Instagram компании.

Поклонники сериала смогут увидеть на кладбище могилы Маргери Тирелл, Кхала Дрого, Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Мизинца, Ходора и других персонажей, а также семейные склепы – Эддарда и Кейтилин Старк. Всего за семь сезонов сериала в нем погибло больше 100 тысяч человек.

