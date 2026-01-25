В аэропорту Новосибирска задерживается прибытие десяти рейсов

Фото: depositphotos/Chalabala

Сильные морозы в Новосибирской области вызвали сбои в расписании аэропорта Новосибирска. Согласно данным онлайн-табло, на утро 25 января в авиагавани задерживается прибытие десяти рейсов.

Отмечается, что это рейсы из Москвы, Иркутска, Бангкока, Улан-Удэ, Пекина, Благовещенска, Хабаровска, Магадана, Владивостока и Сургута. Наибольшая задержка в 9,5 часа зафиксирована у одного из московских рейсов.

Кроме того, из-за непогоды нарушено вылетное расписание. С опозданием отправятся рейсы из Новосибирска в Москву, Бангкок и Нерюнгри. Один авиарейс в столицу, запланированный на вечер 24 января, был отменен.

Как сообщает Западно-Сибирское УГМС, в регионе сохраняются сильные морозы: столбики термометров опустились до минус 27 градусов, а в отдельных районах – до минус 35.

Ранее Росавиация предупредила о продолжающемся влиянии снегопадов на работу аэропортов в РФ. По информации ведомства, в некоторых регионах страны продолжаются аномальные снегопады, которые локально влияют на работу воздушного транспорта.