СК продолжает следствие в отношении 2 организаторов и 4 пособников теракта в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предварительное следствие в отношении 2 организаторов и 4 участников теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" продолжается. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, ее слова опубликованы в канале ведомства в мессенджере MAX.

Эти фигуранты объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Сотрудники СК активно взаимодействуют с правоохранительными органами других стран, чтобы установить местоположение фигурантов.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения погибли 150 человек. Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство.

Следствие установило, что преступление организовали украинские спецслужбы, которые рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026-го суд приговорил к пожизненному лишению свободы 15 из 19 фигурантов дела, в том числе 4 исполнителей. Еще 4 обвиняемых получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года. Кроме того, суд удовлетворил все 27 гражданских исков по данному делу.