Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 13:50

Происшествия

Экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян приговорен к 12 годам по делу о хищении

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Таганский суд Москвы вынес заочный приговор бывшему главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну, осудив его на 12 лет колонии общего режима по делу о хищении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы инстанции.

Экс-руководитель федеральной службы был признан виновным по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями.

Согласно материалам дела, с 2013 по 2018 год Чуян и его бывший подчиненный, экс-президент ОФК-банка Николай Гордеев, выдали 115 заведомо невозвратных кредитов. Кроме того, Гордеев также вывел около 9,76 миллиарда рублей по фиктивным договорам факторинга, что позволило покупателям приобретать товары с отсрочкой платежа. Общий ущерб от их действий превысил 33 миллиарда рублей.

Причем сам Гордеев ранее был осужден на 8 лет колонии. Чуян, в свою очередь, покинул Россию в 2018 году и был объявлен в международный розыск.

В 2021-м его задержали в Черногории по запросу и поместили под экстрадиционный арест. Однако Чуян успел получить украинский паспорт и попросить политического убежища, что привело к отказу Черногории выдать его России.

Ранее суд в Дагестане вынес приговор бывшему депутату районного собрания Кизилюртовского района, который был признан виновным в хищении более 5 миллионов рублей. Деньги злоумышленник обналичил и присвоил себе. За это он получил 3 года лишения свободы условно. Также ему было предписано выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

судыпроисшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика