Экс-депутат из Дагестана получил условный срок за хищение более 5 млн рублей

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Дагестане суд вынес приговор бывшему депутату районного собрания Кизилюртовского района, который был признан виновным в хищении более 5 миллионов рублей из бюджета. Он получил три года лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по республике.

Также ему было предписано выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Следствие выяснило, что весной 2023 года подсудимый убедил жителей Кизилюртовского района в том, что им положена единовременная выплата в 50 тысяч рублей. Под этим предлогом он получил копии их паспортов, СНИЛС и ИНН, а также оформил на их имена банковские карты.

Затем получить субсидии от министерства сельского хозяйства Дагестана, чиновник подготовил поддельные документы, в число которых вошли фиктивные договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции, аренды техники, поставки удобрений и семян, а также подложные справки и заявления.

Благодаря этим махинациям на счета граждан, которые не знали о планах депутата, из бюджета республики было незаконно переведено более 5 миллионов рублей. Эти деньги злоумышленник обналичил и присвоил себе.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали четырех человек, подозреваемых в мошенничестве с контрактами на службу в зоне СВО. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, отправку контрактников на спецоперацию превратили в "криминальный бизнес". Злоумышленников задержали сотрудники регионального управления МВД.