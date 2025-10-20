СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 млн рублей

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 500 миллионов рублей при выполнении госконтракта. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем телеграм-канале.

Как пояснили в ведомстве, дело заведено в отношении бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу" Николая Лаптева, гендиректора ООО "ПП "Интерарм" Владимира Куранова и его заместителя Вилена Даллари, а также сотрудников ООО "НЭСТ".

По данным следствия, в 2022 году между госзаказчиком и организациями был заключен контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. Однако фигуранты организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта.

В результате Минобороны России был причинен ущерб в особо крупном размере. Сейчас следователи проводят работу по сбору доказательств.

Ранее было арестовано имущество экс-замминистра обороны генерала армии Павла Попова на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Он был задержан по подозрению в мошенничестве в августе 2024 года. Ему вменяют хищение в составе группы более 30 миллионов рублей.

Прокуратура также посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. На данный момент следователи завершили расследование уголовного дела.