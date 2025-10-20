Форма поиска по сайту

20 октября, 15:16

Происшествия

СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 млн рублей

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 500 миллионов рублей при выполнении госконтракта. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем телеграм-канале.

Как пояснили в ведомстве, дело заведено в отношении бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу" Николая Лаптева, гендиректора ООО "ПП "Интерарм" Владимира Куранова и его заместителя Вилена Даллари, а также сотрудников ООО "НЭСТ".

По данным следствия, в 2022 году между госзаказчиком и организациями был заключен контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. Однако фигуранты организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта.

В результате Минобороны России был причинен ущерб в особо крупном размере. Сейчас следователи проводят работу по сбору доказательств.

Ранее было арестовано имущество экс-замминистра обороны генерала армии Павла Попова на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Он был задержан по подозрению в мошенничестве в августе 2024 года. Ему вменяют хищение в составе группы более 30 миллионов рублей.

Прокуратура также посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. На данный момент следователи завершили расследование уголовного дела.

происшествия

