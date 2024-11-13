Экс-замглавы МО РФ Попов обвиняется в хищении 30 миллионов рублей

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Бывший заместитель министра обороны генерал армии запаса Павел Попов обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей, совершенном в составе группы лиц, передает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Судья Западного окружного военного суда сказала на заседании, что хищение было совершено по предварительному сговору, при котором Попов использовал служебное положение в период с 2021 по 2024 год.

Попова задержали 29 августа текущего года. По версии СК, Попов обогащался, отвечая за развитие и работу парка "Патриот".

23 июля в "Патриоте" проводилась выемка документов, после которой стало известно о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

Спустя время Ахмедова арестовали. При этом сам директор парка не признал вину, но выразил готовность в сотрудничестве со следствием.