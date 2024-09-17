ТАСС: директор парка "Патриот" Ахмедов заключил сделку со следствием

Фото: parkpatriot.ru

Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов заключил сделку со следствием, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве фигурант дела экс-замминистра обороны Павла Попова полковник запаса Ахмедов заявил о признании вины", – сообщил источник.

После этого меру пресечения для Ахмедова изменили на домашний арест. Если впоследствии станет известно об умышленном предоставлении ложной информации или сокрытии важных сведений, приговор в отношении него отменят, а дело пересмотрят в общем порядке.

В начале августа Ахмедова задержали в рамках расследования дела о мошенничестве. Еще одним фигурантом стал замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров.

Позже стало известно о причастности бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. Его задержали 29 августа. По версии СК, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. Следователи предъявили ему обвинение в мошенничестве на сумму в размере 30 миллионов рублей.

