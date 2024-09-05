СК возбудил против замминистра МЧС РФ Барышева дело о мошенничестве

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Следователи возбудили против бывшего замминистра МЧС РФ Павла Барышева уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.



По версии следствия, Барышев в период с 2017 по 2019 год подготовил поддельные документы о наличии у него права на обеспечение жильем. В результате с помощью этих документов он похитил трехкомнатную квартиру в Москве, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей. Суд уже наложил арест на данную недвижимость.

Генерал-полковник Барышев был снят с должности заместителя руководителя МЧС в мае 2021 года указом Владимира Путина. Документ вступил в силу с момента подписания. Барышев занимал данный пост с февраля 2017 года.

Недавно следователи предъявили обвинение в мошенничестве на сумму в размере 30 миллионов рублей бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову, которого задержали 29 августа, а после арестовали до 26 октября.

По версии СК, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", похитил бюджетные деньги в размере 30 миллионов рублей вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым и другими лицами. Однако эти средства предназначались на обеспечение деятельности парка "Патриот", уточнило следствие.

