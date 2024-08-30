Адвокат Князев: новый иск к экс-замглавы МО РФ Попову вряд ли будут рассматривать

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Новый иск к бывшему замминистра обороны генералу армии запаса Павлу Попову от экскурсовода, работавшего в парке "Патриот", скорее всего, не станет дополнением к уже заведенному уголовному делу. Таким мнением поделился адвокат Андрей Князев в эфире радио "КП".

Заявление от сотрудника парка изначально было подано к Минкультуры РФ в прошлом году. В нем говорится о якобы нарушениях хранения музейных экспонатов, о чем он неоднократно говорил администрации. В итоге суд отклонил иск истца.

После этого москвич подал гражданский иск к руководству парка "Патриот", указав, что с 2020 года просил о личной встрече с руководителями и направлял личное обращение на имя замминистра обороны. Новый иск также оставили без удовлетворения. Весной 2024 года он подал третий иск, уже направленный к Попову, который занимал пост замминистра обороны. Суть заявления не раскрывается. Их беседа назначена на сентябрь.

Князев при этом не исключил, что судебная инстанция вновь не приняла иск.

"Это отдельное производство, и, мне кажется, эта новость преувеличена, потому что вряд ли бы суд принял исковое заявление от экскурсовода к человеку, который курировал музей", – уточнил юрист, пояснив, что иск должен быть к директору парка.

Кроме того, адвокат добавил, что это дело гражданского производства и за него ничего не грозит.

Самого Попова задержали 29 августа по подозрению в мошенничестве. По данной статье ему может грозить лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

По версии СК, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. Как утверждается, при этом он действовал вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.

235-й окружной военный суд арестовал Попова, избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября. Его будут содержать в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

