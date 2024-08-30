ТАСС: следователи допросили жену и сыновей генерала Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Военные следователи допросили жену бывшего замминистра обороны генерала армии запаса Павла Попова и двух их сыновей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Допрос был организован в рамках расследования дела о хищениях при эксплуатации парка "Патриот", отметил собеседник агентства, не уточнив при этом процессуальный статус родственников генерала.

Попов был задержан 29 августа по подозрению в мошенничестве. По данной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. При этом действовал он вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.

Позже 235-й окружной военный суд арестовал Попова, избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября. Его будут содержать в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

