ТАСС: на машины экс-замглавы МО Попова наложат арест после оценки ущерба по его делу

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Следователи наложат арест на дорогостоящие автомобили бывшего замминистра обороны генерала армии запаса Павла Попова, подозреваемого в мошенничестве, после оценки причиненного им ущерба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Помимо машин, арест могут наложить в том числе на земельный участок Попова в Подмосковье, а также на еще какое-либо имущество.

По информации РИА Новости, причастность Попова к мошенничеству удалось вскрыть во время расследования другого коррупционного преступления должностных лиц. Вместе с тем не указывается, о каком именно деле идет речь.

Также уточняется, что после увольнения со службы Попов нигде не работал. На момент ареста он находился в статусе военного пенсионера.

Попова задержали 29 августа по подозрению в мошенничестве. По данной статье ему может грозить лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

По версии СК, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Как утверждается, при этом он действовал вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.

235-й окружной военный суд арестовал Попова, избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября. Его будут содержать в столичном СИЗО-2 "Бутырка".