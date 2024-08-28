Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца "Открытие холдинга" Беляева

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца "Открытие холдинга" Вадима Беляева по делу о мошенничестве, пишет ТАСС, ссылаясь на суд.

Как пишут СМИ, сейчас он находится в США.

В марте 2019 года суд заочно арестовал экс-главу банка "Открытие" Евгения Данкевича. Он обвиняется в растрате 34 миллиардов рублей. По данным следствия, Данкевич скрывается в Израиле. Его объявили в международный розыск. Экс-главе банка грозит до девяти лет тюрьмы за растрату в особо крупном размере в составе группы лиц.

В ЦБ отмечали, что многие операции "Открытие" проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.

В июле того же года Центробанк принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие" для предупреждения банкротства.

