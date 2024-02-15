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15 февраля, 12:51

Экономика

ФАС возбудила дело в отношении банка "ФК Открытие" из-за нарушения закона о рекламе

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "ФК Открытие" после выявления признаков нарушения Федерального закона "О рекламе". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона "О рекламе", – говорится в сообщении.

Дело против финансовой организации было возбуждено после обращения Центробанка РФ.

До этого ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-Банка. По данным ведомства, потребители получали неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей, которые определяют их стоимость. Таким образом, потребителей вводили в заблуждение.

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экономика
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