31 января, 10:31Экономика
ФАС изучит обоснованность установления банками РФ комиссий для застройщиков
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность комиссии, которую кредитные организации установили для застройщиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии", – говорится в сообщении.
По данным службы, Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк, Промсвязьбанк, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк утвердили поправки в условиях выдачи ипотечного займа с господдержкой. Указанные кредитные организации ввели комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.
Ранее Центробанк заявил, что увидел риски во взимании банками комиссий с застройщиков при выдаче льготной ипотеки. Данная сумма может перенестись в итоговую стоимость жилья, указал ЦБ. Чтобы не допустить постоянных рисков, регулятор планирует проверять корректность оценки банками "справедливой стоимости" ипотечных залогов.
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