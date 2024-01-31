ФАС изучит обоснованность установления банками РФ комиссий для застройщиков

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Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность комиссии, которую кредитные организации установили для застройщиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии", – говорится в сообщении.

По данным службы, Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк, Промсвязьбанк, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк утвердили поправки в условиях выдачи ипотечного займа с господдержкой. Указанные кредитные организации ввели комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.

Ранее Центробанк заявил, что увидел риски во взимании банками комиссий с застройщиков при выдаче льготной ипотеки. Данная сумма может перенестись в итоговую стоимость жилья, указал ЦБ. Чтобы не допустить постоянных рисков, регулятор планирует проверять корректность оценки банками "справедливой стоимости" ипотечных залогов.

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