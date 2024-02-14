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14 февраля, 10:10

Экономика

ЦБ РФ предложил ввести лимит на внесение наличных в банкоматах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банк России в рамках борьбы с мошенничеством предложил ввести лимит на внесение средств в банкомате с помощью карт и приложений. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она также рассказала о предложении установить период охлаждения для выдачи кредитов на сумму от одного миллиона рублей.

"Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять", – цитирует Набиуллину ТАСС.

При этом, подчеркнула она, ЦБ готов обсуждать сумму и срок охлаждения.

До этого Центробанк предупредил россиян о мошенниках, которые с целью обмануть жертву подделывают голоса. Злоумышленники могут притвориться родственниками или знакомыми жертвы, а затем завладеть ее денежными средствами.

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