Банк России предупредил о мошеннических схемах по разблокировке активов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ предупредил о существующих мошеннических схемах по разблокировке иностранных активов. Данные размещены на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами, которые были заблокированы иностранными учетными институтами. Подобные объявления распространяются в Сети, мессенджерах, рассылаются по электронным адресам пользователей, выявил Банк России.

Мошенники для разблокировки требуют перевести на счет предлагающей услуги компании сумму, равную стоимости замороженных активов. Людям обещают, что эти деньги они вернут на свой банковский счет в двойном размере, говорится в тексте.

В пресс-службе Центробанка подчеркнули, что аферисты могут, не имея лицензии Банка России, выдавать себя за финансовую организацию. Регулятор вносит информацию о нелегальных компаниях в соответствующий список. Их сайты подлежат блокировке.

Инвесторам рекомендовали быть осмотрительными, проверять на сайте ЦБ легальность компании, не переводить деньги и не предоставлять персональные данные организациям, деятельность которых вызывает сомнения.

Ранее Банк России предупредил о возникновении новой мошеннической схемы, связанной с обновленной банкнотой номиналом 5 тысяч рублей. В ЦБ объяснили, что мошенники звонят россиянам и говорят о необходимости проверить подлинность наличных, для чего предлагают установить на телефон приложение "Банкноты Банка России".

Данное приложение действительно существует, но злоумышленники присылают жертвам ссылку на вредоносную программу, которая лишь визуально похожа на официальную, объяснил регулятор. После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам.

До этого в СФ предложили ввести обязательную паузу перед взятием гражданами кредитов, что поможет им уберечься от мошенников. По мнению сенаторов, это поможет одуматься людям, которых дезориентировали мошенники.

Банк России придумал способ рассекречивать мошенников