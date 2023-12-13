ЦБ предупредил о новых схемах обмана с пятитысячными купюрами

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Банк России предупредил о возникновении новой мошеннической схемы, связанной с обновленной банкнотой в 5 000 рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

В ЦБ объяснили, что мошенники звонят россиянам и говорят об о необходимости проверить подлинность наличных, для чего предлагают установить на телефон приложение "Банкноты Банка России". Данное приложение действительно существует, однако злоумышленники присылают жертвам ссылку на вредоносную программу, которая лишь визуально похожа на официальную.

"После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам", – сообщили в Банке России.

Кроме того, там предупредили о схеме, когда аферисты под видом работников соцслужб ходят по квартирам и предлагают людям обменять старые банкноты номиналом 5 000 рублей на новые, вручая вместо них подделки.

В ЦБ подчеркнули, что старые банкноты не нужно специально обменивать на новые, так как и те, и другие будут параллельно находится в обращении.

Ранее эксперты рассказали, что самой распространенной схемой обмана на сайтах с частными объявлениями является подлог формы для доставки. После ввода данных карты на фишинговом сайте у человека могут снять деньги, а злоумышленники будут стараться получить СМС-коды авторизации.

До этого в СФ предложили ввести обязательную паузу перед взятием гражданами кредитов, что поможет им уберечься от мошенников. По мнению сенаторов, это поможет одуматься людям, которых дезориентировали мошенники.

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