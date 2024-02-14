ЦБ РФ заявил, что переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло

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Долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло, гражданам возмещают менее 10% похищенных средств. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила во время форума "Кибербезопасность в финансах".

"Конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало – 8,7%", – цитирует ее ТАСС.

По мнению Набиуллиной, эта цифра является "достаточно низкой". Она добавила, что выросло количество успешно отраженных атак банками, но увеличилось и число успешных атак – почти 1,2 миллиона операций без согласия клиентов.

Глава Банка России считает, что угроза кибербезопасности будет только нарастать, поэтому необходимо менять подходы к защите людей от кибермошенников. По ее данным, каждый четвертый похищенный из банков кибермошенниками рубль заемный.

Центробанк фиксирует, что социальная инженерия больше переходит в кредитный фрод, люди чаще стали брать миллионные кредиты и отдавать их мошенникам, подчеркнула Набиуллина.

За первый квартал 2023 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 4,5 миллиарда рублей. Больше всего средств они похитили при помощи онлайн-банкинга, в том числе это были заемные средства.

За это время Банк России заблокировал 8,3 тысячи фишинговых сайтов, которые были замаскированы под сайты кредитных, страховых, предлагающих инвестиционные продукты организаций.

В январе этого года Центробанк России посоветовал финансовым учреждениям заниматься усиленной проверкой компаний, в деятельности которых наблюдаются нарушение закона или признаки финансовой пирамиды.

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