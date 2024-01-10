ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета клиентов с подозрительными операциями

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России посоветовал финансовым учреждениям заниматься усиленной проверкой компаний, в деятельности которых наблюдаются нарушение закона или признаки финансовой пирамиды. Об этом сказано на сайте регулятора.

По данным ЦБ, в случае признания операций соответствующих компаний подозрительными банк будет отказывать им в проведении. Если у организации уже имеется два отказа, тогда в течение года банк может расторгнуть с ней договор банковского счета.

Кроме того, если компания в платформе "Знай своего клиента" имеет оценку высокого уровня риска, тогда банк может рассмотреть вопрос о повышении оценки риска организации.

"Это повлечет за собой блокирующие меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", – заключили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2023 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 4,5 миллиарда рублей. Больше всего средств они похитили при помощи онлайн-банкинга, в том числе это были заемные средства.

Отмечается, что за это время Центробанк заблокировал 8,3 тысячи фишинговых сайтов, которые были замаскированы под сайты кредитных, страховых, предлагающих инвестиционные продукты организаций.



Российские банки обязали проверять переводы на мошенничество