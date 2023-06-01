Кибермошенники похитили у клиентов банков РФ 4,5 млрд руб в I квартале 2023 года

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За первый квартал 2023 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 4,5 миллиарда рублей, эта сумма стала рекордной. Об этом сообщает ЦБ РФ.

По данным Банка России, в первом квартале 2022 года было похищено 3,3 миллиарда рублей, в четвертом квартале 2021 года – 4,4 миллиарда рублей, в четвертом квартале 2022 года – более 4 миллиардов рублей.

В первом квартале этого года мошенники провели 252,1 тысячи операций без согласия клиентов. Больше всего средств они похитили при помощи онлайн-банкинга, в том числе это были заемные средства.

Отмечается, что за это время Центробанк заблокировал 8,3 тысячи фишинговых сайтов, которые были замаскированы под сайты кредитных, страховых, предлагающих инвестиционные продукты организаций, под сайты участников рынка ценных бумаг.

Также ЦБ заблокировал 97 тысяч телефонных номеров мошенников. Специалисты сделали вывод, что активность преступников выросла более чем в 2,5 раза.

Ранее Центробанк посоветовал взрослым предупредить детей, что переходить по подозрительным ссылкам нельзя, а делиться информацией следует с осторожностью. Кроме того, подросткам стоит помнить, что аккаунты в социальных сетях стоит закрыть от посторонних. Это поможет не попасться на уловки мошенников.

До этого стало известно, что телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя деятельность в офисе. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, мессенджеры стали основным каналом для активности аферистов.

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