Мошенники начали звонить родственникам россиян для дальнейшей кражи денег со счетов

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Телефонные мошенники звонят россиянам и просят их перевести денежные средства на якобы безопасный счет, а если человек отказывается, то злоумышленник угрожает позвонить родственникам, подчеркивая тем самым важность проходящего. Об этом сообщает газета "Известия".

Вице-президент банка ВТБ Никита Чугунов рассказал, что мошенники работают с жертвами в несколько этапов: они звонят человеку, номер которого находится в попавшей в Сеть базе данных, представляются сотрудниками того или иного банка.

Злоумышленник предлагает обезопасить средства на счетах граждан при помощи безопасного счета, а если они не соглашаются, то мошенники звонят родственникам, пытаясь убедить их в настоящей угрозе. Психологическое воздействие подобного рода приводит к кражам в более крупном размере, подчеркнул Чугунов.

О новой схеме обмана стало известно Росбанку, МТС-банку, Газпромбанку (ГПБ) и проекту "Народный фронт" "За права заемщиков", и сервису DLBI.

Подобные случаи обмана начали появляться в течение последнего месяца, а жертвами мошенников становятся люди, которые не живут со своими близкими, отметил замначальника департамента защиты информации ГПБ Алексей Плешков.

По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, этот вид мошенничества может развиться в другие схемы, которые позволят мошенникам красть деньги со счетов всех членов семьи и воздействовать на них при помощи разных каналов связи, например, начиная писать сообщения на почту или в мессенджеры.

"Пока распространение такого формата мошенничества сдерживает его сложность, но если на это будет спрос, криминальные элементы автоматизируют часть процессов", – сказал он.

Люди ведутся на слова злоумышленников о безопасности и персональных данных, что приводит к росту доверия, и им удается обмануть некоторых граждан, отметила руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

"В последнее время мошенники все чаще для убедительности напоминают своим жертвам о базовых правилах безопасности. Например, о том, что никому нельзя называть код из СМС или предоставлять по телефону свои персональные данные или информацию о близких", – отметила она.

Начальник департамента кибербезопасности банка "Зенит" Олег Волков заявил, что злоумышленники находят номера родственников своей жертвы в социальных сетях, по этой причине он призвал граждан не указывать степени родства с близкими людьми в интернете и отмечать их, если вы имеете одинаковые фамилии.

Он также советует обращать внимание на заполнение анкет потенциальных соискателей, так как некоторых вакансий может не существовать, а человек уже указал информацию о себе и своих родственниках.

При объединении нескольких баз данных, например, паспортов, телефонов, служб доставки, а также результатов сбора информации из соцсетей, злоумышленники получают большое количество сведений о жертвах, подтвердил Оганесян.

Банк России рекомендует гражданам не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам. В регуляторе советуют самостоятельно позвонить в банк по номеру, который указан на официальном сайте или карте гражданина.

Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявляла, что в столице активизировались мошенники, жертвами которых чаще всего становятся пожилые люди. Действия аферистов направлены на вымогание денег, продажу витаминов и лекарств, не имеющих должных свойств.

