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Телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВТБ.

Как рассказали в кредитной организации, как правило, первый звонок мошенники совершают через мессенджер или по обычной телефонной связи. Если им не верят, что на связи сотрудник банка, то злоумышленники перезванивают по видеосвязи, изображая обслуживание из банковского офиса.

Уже после этого злоумышленники используют стандартные схемы для получения доступа к деньгам клиента банка. В частности, они убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на безопасный счет, обновить банковское приложение или скачать средства удаленного доступа, запрашивают СМС-коды, чтобы получить доступ в личный кабинет.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал, что мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 процентных пунктов с начала года, и сейчас достигает 64%.

За январь – апрель на клиентов ВТБ совершили более 2,7 миллиона мошеннических атак, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банк смог сохранить более 6,3 миллиарда рублей на счетах клиентов, а это на 70% больше, чем за такой же период 2022 года.

Ранее эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов рассказал о неочевидных признаках взлома смартфона. В частности, к таким признакам можно соотнести быструю разрядку телефона, подвисания и возникновение скриншотов, которые пользователь не делал.