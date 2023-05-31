В ЦБ рассказали, как кибермошенники обманывают детей

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Кибермошенники пользуются доверчивостью детей, их желанием узнать ответы на экзамены и заработать деньги во время летних каникул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

В Банке России объяснили, что дети могут столкнуться с аферистами, когда откликаются на вакансии с легким заработком. Мошенники создают сайты, которые имитируют платное прохождение опросов или заполнение анкет, а для получения "зарплаты" на них будет предложено ввести данные карты, которую впоследствии они опустошат.

Также мошенники начали использовать дипфейки, с помощью которых подростков заманивают в криптопирамиды. Для этого они взламывают аккаунт популярного блогера и размещают там при помощи технологии дипфейка соответствующую рекламу, уточнил Центробанк.



Опасными являются и предложения стать посредником при переводе денег с одного счета на другой за процент. В таком случае ребенка втягивают в нелегальные схемы, за что можно получить уголовное наказание, предупредили в ЦБ. Еще одним методом обмана регулятор назвал объявления с QR-кодом, отсканировав который человек может попасть в чат-бот, созданный мошенниками.

В Банке России рассказали, что аферисты продолжают взламывать аккаунты в социальных сетях и рассылать сообщения с просьбой перевести деньги. Также они могут отправлять вредоносные ссылки с такими привлекающими названиями, как "ответы на ОГЭ".

Регулятор посоветовал взрослым предупредить детей, что переходить по подозрительным ссылкам нельзя, а делиться информацией следует с осторожностью. Кроме того, подросткам стоит помнить, что аккаунты в социальных сетях стоит закрыть от посторонних.

Центробанк напомнил, что перед оплатой в Сети важно удостовериться в подлинности сайта, а также завести для этих целей отдельную карту и класть на нее деньги непосредственно перед покупкой.

Ранее россиянам рассказали, что кибермошенники начали искать новые способы доступа к личному кабинету. В некоторых случаях аферисты могут взять на имя жертвы кредит.

До этого стало известно, что телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя деятельность в офисе. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, мессенджеры стали основным каналом для активности аферистов.