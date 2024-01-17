Центробанк предупредил россиян о мошенниках, подделывающих голоса

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Российский Центробанк предупредил граждан о мошенниках, которые для обмана начали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", – поделились в ЦБ.

По данным регулятора, аферисты применяют комбинированные схемы обмана, преимущественно телефонного. Наиболее часто мошенники создают адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека. В Баке России уточнили, что злоумышленники способны составить его на основании информации, которую сам россиянин публикует на открытых интернет-ресурсах.

Центробанк призвал осторожно подходить к размещению личных и финансовых данных в социальных сетях и других открытых ресурсах. Вместе с тем регулятор рекомендовал не пересылать в мессенджерах информацию из документов и не вводить на непроверенных сайтах свои данные.

Ранее финансист Мери Валишвили заявила, что во время ввода в оборот новых купюр зачастую активизируются мошенники. Банкноты вводятся в оборот постепенно, поэтому в некоторых случаях из-за обновления банковской инфраструктуры банкоматы могут их не принимать, уточнила она.

"Техно": мошенники стали подделывать голосовые сообщения пользователей в Сети